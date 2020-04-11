Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 11:57

Кабул. 11 апреля. ИНТЕРФАКC - В результате авиаударов ВВС Афганистана по местам дислокации групп движения "Талибан" (запрещено в России) в провинции Бадахшан ликвидировано 27 боевиков, сообщили в субботу в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"После того, как разведывательным подразделением министерства обороны была получена информация о готовящемся нападении талибов на правительственные объекты в уездах Вардудж и Нусай, ВВС Афганистана нанесли удары по местам скопления и дислокации террористов. В результате операции 11 боевиков убиты, еще шесть получили ранения в уезде Вардуж. Еще 16 боевиков убиты, трое ранены в уезде Нусай", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что в ходе авиаударов полностью разрушен главный штаб теневого губернатора талибов в провинции Бадахшан Кари Фасихуддина.

Отмечается также, что в ходе авиарейда ликвидировано большое количество боеприпасов и оружия экстремистов.

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