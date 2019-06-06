Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, а также американский и британский самолеты радиоэлектронной разведки в четверг совершили многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в четверг провел серию пролетов вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем нескольких часов курсировал вдоль Калининградской области и северо-запада Белоруссии, находясь в небе над Литвой. В общей сложности дальний американский дрон, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, выполнял задание у границ России в регионе Балтики в течение около девяти часов.

Одновременно в четверг один за другим у границ Калининградской области совершили длившиеся приблизительно по три часа полеты самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R1, поднявшиеся с авиабаз в Англии. Американский и британский самолеты вели разведку у морских границ Калининградской области в небе над Балтикой, а также у ее рубежей в небе над Литвой и Польшей. При этом после отлета от границ Калининградской области британский разведчик также еще около часа, встав в круг, летал к западу от Белоруссии в районе польского города Белосток.

Полеты американского и британского самолетов вблизи Калининградской области проходили на фоне захода в Балтику в четверг крупной корабельной группировки НАТО. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту, вошли в акваторию Балтийского моря.

В период с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019.

Они будут проводиться под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В учениях примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса. Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов. В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

1нв ки

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