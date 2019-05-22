Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - ВВС ливийского правительства национального согласия нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара на севере страны, передает в среду Анатолийское агентство новостей.
Представитель правительства Ливии Мухаммад Кануну отметил, что самолеты нанесли шесть ударов по позициям армии ЛНА в городе Гарьян.
"Цель бомбардировки - пресечь снабжение армии Хафтара боеприпасами и военной техникой", - говорится в сообщении агентства.
ЛНА не прокомментировала авиаудары правительства национального согласия
Кроме того сообщается о продолжающихся боях между сторонами конфликта на юге Триполи.
Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.
1кю ар