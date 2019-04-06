Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 12:21

Стамбул. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиация правительства национального согласия Ливии нанесла удары по нескольким позициям Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара, передает в субботу газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

По ее данным, авиаудары нанесены по позициям в районе Сук аль-Хамис, который накануне, как сообщалось, был взят под контроль силами Х.Хафтара, а также в районе Гарьяна.

Накануне сообщалось, что силы Х.Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи.

Между тем Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на субботу призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Сейчас в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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