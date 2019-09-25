Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:52

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские военные снова нанесли удар по группировке ИГ (запрещена в РФ) в районе города Мурзук на юге Ливии, сообщает агентство Associated press (AP) со ссылкой на Африканское командование ВС США.

По данным командования, в результате авиаудара, совершенного накануне, были уничтожены 11 боевиков.

AP напоминает, что это уже второй авиаудар США по ИГ, проведенный менее чем за неделю. Предыдущий был совершен в прошлый четверг: тогда американская авиация атаковала боевиков также у Мурзука, уничтожив восемь террористов.

Также AP уточняет, что речь идет о первых за более чем год авиаударах США по территории Ливии.

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