Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 13:22

Кабул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Авиация США нанесла первые удары по боевикам движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) после перемирия, объявленного в конце мая в связи с мусульманским праздником разговения Ид аль-Фитр, сообщил в пятницу официальный представитель американских сил в Афганистане Сонни Леггетт.

"ВВС США 4 июня нанесли два авиаудара, чтобы помешать нападениям талибов на контрольно-пропускные пункты афганских национальных сил", - написал Леггетт в твиттере.

По его словам, первый авиаудар был нанесен ночью по 25 боевикам, атаковавшим КПП афганских сил в провинции Фарах, во второй половине дня в минувший четверг авиация США нанесла удар по боевикам, которые атаковали армейский КПП в провинции Кандагар.

"Мы повторяем, все стороны должны уменьшить насилие, чтобы мирный процесс закрепился. Это были первые американские авиаудары по талибам после перемирия", - заявил полковник Леггетт.

С 24 по 26 мая в Афганистане было объявлено перемирие в честь завершения Рамадана. Тем не менее, после истечения перемирия сообщалось о новых вылазках талибов, повлекших человеческие жертвы.

вш

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