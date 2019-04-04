Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 12:40

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Стоимость авокадо в США увеличилась на 34% за один день торгов после того, как президент Дональд Трамп заявил о готовности закрыть границу с Мексикой.

Цена 10-килограммового ящика авокадо сорта Хасс во вторник подскочила до 390 песо ($20,3), рекордными темпами более чем за десятилетие. При этом, по словам аналитика Rabobank Роланда Фумаси, если президент действительно исполнит свою угрозу, цена может вырасти в два-три раза.

США закупают 75-80% авокадо именно в Мексике. В последнее время авокадо очень популярен среди американцев - из него делают традиционный соус гуакамоле, добавляют в салаты и тосты.

Д.Трамп во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Конгресс не ужесточит иммиграционное законодательство и если Мексика со своей стороны не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

Служба финансово-экономической информации

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