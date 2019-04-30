Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 2:18

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Австралийская авиакомпания Virgin Australia Holdings объявила, что достигла соглашения с корпорацией Boeing об острячке поставок самолетов семейства МАХ.

О решении и договоренности с производителем говорится в распространенном этой второй по величине австралийской авиакомпанией заявлении во вторник.

Первый самолет семейства МАХ планировалось поставить авиакомпании в ноябре 2019 года, теперь срок перенесен на июль 2021 года.

Авиационные власти Австралии запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 после двух катастроф этого семейства в Индонезии и Эфиопии. Теперь Virgin Australia Holdings также сообщила, что меняет заказ на поставку 15 самолетов Boeing 737 MAX 8 на 737 MAX 10.

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