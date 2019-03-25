Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 12:06

Перт. 25 марта. INTERFAX ENERGY - Австралийские производители сжиженного природного газа (СПГ) наращивают свое участие в торговле по мере развития внутреннего и международного рынка в соответствии с усилением тенденции к сокращению сроков контрактов и необходимости более прозрачных данных о ценах.

Например, BHP создала команду по торговле энергоресурсами для того, чтобы лучше справляться с ситуацией на газовом рынке восточного побережья, где экспортный СПГ-терминал в Квинсленде оказывает влияние на цены и меняет баланс спроса и предложения.

Как минимум два из пяти проектов по импорту СПГ в регионе будут предоставлять мощности для международных трейдеров, стремящихся использовать разницу в ценах на газ между восточным побережьем Австралии и международными рынками.

В Западной Австралии Woodside объявила в марте об инвестициях в две онлайн-платформы для расширения присутствия в международной торговле СПГ. Компания приобрела долю в сингапурской Global LNG Exchange (GLX), а также стала держателем варрантов Gastrayda, платформе управления торговлей СПГ и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Gastrayda создана для увеличения прозрачности ценообразования на глобальном рынке перевозок СПГ и обеспечения сравнения в реальном времени конкурирующих торговых предложений. Созданная тремя специалистами из сферы финансовых технологий и банков платформа планирует начать коммерческую деятельность в Сингапуре в конце этого месяца.

Действия BHP и Woodside являются ответом на растущий спрос со стороны покупателей на большую гибкость при заключении сделок как с точки зрения продолжительности контракта, так и с точки зрения разнообразия маршрутов поставок.

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