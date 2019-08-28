Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 9:09

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Австралия инициировала программу по противодействию иностранному вмешательству в работу университетов страны, создав специальную группу для защиты секретных исследований и киберзащиты, сообщила в среду телерадиовещательная корпорация Австралии ABC со ссылкой на австралийское министерство образования.

Министр образования Австралии Дэн Техан заявил в среду, что необходимо достичь баланса между "национальными интересами" и "свободой университетов проводить исследования и налаживать сотрудничество, которые расширяют наши знания и ведут к инновациям, улучшающим жизнь".

По данным Техана, специальная группа также сосредоточится на обеспечении того, чтобы сотрудничество с иностранными лицами или организациями не наносило ущерба национальным интересам.

В министерстве образования Австралии отметили, что группа была создана в связи с кибератаками на университеты страны со стороны Пекина.

1ви ар

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