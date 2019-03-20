Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 2:55

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что может рассмотреть вопрос о реальных действиях в отношении Турции в ответ на высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес австралийцев.

"Я подожду ответа от турецкого правительства и посмотрю, каким он будет, прежде чем предприму следующие действия, но могу предупредить, что все меры не снимаются с повестки дня", - цитируют СМИ заявление главы правительства Австралии.

С.Моррисон отметил, что высказывание Р.Т.Эрдогана "я рассматриваю как в высшей степени оскорбительное в адрес Австралии и безрассудное".

Премьер сообщил, что намерен вызвать посла Турции для получения объяснений.

Ранее турецкий президент в телеинтервью напомнил, что в результате сражения за Константинополь в ходе Второй мировой войны (Галлиполийское сражение), которое вела Антанта, и в котором участвовала Австралия, погибли около 8 тыс. австралийцев. Р.Т.Эрдоган заявил, что те австралийцы, которые в Турции выступают против ислама, могу повторить судьбу своих предков.

Ранее Р.Т.Эрдогана поверг критике вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Петерс за то, что турецкий руководитель прокомментировал видеоматериал нападения в Крайстчерче в пятницу, где погибли 50 человек, заявив, что это часть предвыборной пропаганды.

У.Петерс сказал, что такая политизация террора "угрожает будущему и безопасности народа Новой Зеландии и нашего народа за рубежом, и это совершенно несправедливо".

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