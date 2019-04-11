Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 8:54

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении провести 18 мая этого года парламентские выборы в стране.

"Сегодня утром я встретился с генерал-губернатором (Питером Косгроувом, представителем Елизаветы II в Австралии - ИФ) и посоветовал ему назначить 18 мая датой проведения выборов", - написал С.Моррисон в четверг в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что будущее австралийцев будет зависеть от экономического положения в стране.

По его словам, "на этом голосовании можно будет сделать очевидный выбор".

"От этого выбора будет зависеть экономика, в условиях которой австралийцы будут жить не три года, а все следующее десятилетие", - подчеркнул С.Моррисон.

Королева Великобритании Елизавета II в настоящий момент официально является монархом Австралии, однако её власть сугубо формальна, а управление осуществляется через генерал-губернатора.

1кю аю

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