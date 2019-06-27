Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 4:56

Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Гражданин Австралии арестован в Северной Корее, сообщают южнокорейские и ряд западных СМИ.

По их данным, в Пхеньяне был взят под стражу 29-летний Алек Сигли из австралийского города Перт.

Он получает степень магистра в области корейской литературы в Университете Ким Ир Сена в северокорейской столице, а также проводит туры для иностранцев, посещающих страну.

Причины его ареста неизвестны.

Однако, отмечается, что всего три месяца назад Сигли написал статью для The Guardian, в которой рассказывал о возможности передвигаться по столице без сопровождения и обедать там, где ему нравится.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии сообщило, что оказывает консульскую помощь "семье австралийца, который, как сообщается, был задержан в Северной Корее".

"Департамент срочно ищет разъяснения", - следует из заявления ведомства.

Австралия не имеет собственной дипломатической миссии в Пхеньяне и представлена в Северной Корее посольством Швеции.

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