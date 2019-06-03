Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 9:44

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе визита на Соломоновы острова объявил, что Канберра направит этому тихоокеанскому государству $173 млн для реализации ряда проектов сроком на 10 лет, сообщают в понедельник западные СМИ.

При этом СМИ уточняют, что это решение принято в то время, как Австралия предпринимает попытки сдержать рост влияния КНР в этом регионе.

Премьер заявил, что цель Канберры - "миролюбивая независимость и суверенитет всех народов Тихого океана... а также ответ на множество вызовов, которые существуют в (тихоокеанском - ИФ) регионе".

Выделяемые $173 млн предназначена для финансирования властями Соломоновых островов наиболее необходимых инфраструктурных проектов. Кроме этого, Канберра будет помогать жителям этого государства с поиском работы в Австралии.

Ранее, напоминают СМИ, Австралия также профинансировала прокладку интернет-кабеля к Соломоновым островам с целью не допустить к этому проекту китайскую компанию Huawei.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!