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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 6:28 27.09.2018 - 06:28

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн обвинила Россию в том, что она не хочет признавать результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского "Боинга" над восточной Украиной в июле 2014 года.

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", - заявила она после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии. Эти страны входят в ССГ.

М.Пэйн отметила, что "коллеги по ССГ ... подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".

С алогичным заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН сказал, что ССГ "привела убедительные свидетельства" по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер, и подчеркнул решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.

"Боинг-777" малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек.

В мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, пущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает эти результаты. Недавно Минобороны РФ сообщило, что ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать, она была отправлена на Украину еще в 1986 году и после этого на территорию РФ Украиной не возвращалась.

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