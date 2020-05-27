Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 9:25

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Австралии и Новой Зеландии работают над планом по возобновлению полетов между двумя странами и могут представить соответствующую разработку правительствам на следующей неделе, сообщает в среду газета "Гардиан".

Канберра и Веллингтон приступили к обсуждению возможности возобновления авиасообщения после того, как в обеих странах замедлился прирост новых случаев коронавируса.

В среду премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе телефонного разговора со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном указала, что с обеих сторон есть большое желание возобновить такие полеты.

"Мы работаем над тем, чтобы это реализовать, как можно скорее. И пройдет не очень много времени, прежде чем мы будем готовы это сделать", - отметила Ардерн.

Ожидается, что план по возобновлению авиасообщения между Австралией и Новой Зеландией начнет действовать к сентябрю.

Согласно статистике, в прошлом году 1,5 млн австралийцев посетили Новую Зеландию, которая стала для них самым популярным зарубежным направлением.

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