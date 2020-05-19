Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 10:26

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Канберра не заинтересована в том, чтобы вести торговую войну с Китаем, заявил журналистам министр по торговле и инвестициям Австралии Саймон Бирмингем.

"Австралия не заинтересована в торговой войне. Мы не ведем торговую политику по принципу "око за око". Мы действуем в соответствии с торговыми нормами, которые решительно поддерживаем", - приводит слова министра агентство Associated press (AP).

Агентство напоминает, что ранее Пекин ввел 80-процентные пошлины на поставки австралийского ячменя, обвинив Канберру в нарушении правил Всемирной торговой организации из-за субсидирования производства ячменя. До этого власти КНР приостановили импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии.

При этом, указывает AP, подобные шаги Пекин предпринял на фоне призывов Канберры провести международное расследование источников происхождения коронавируса и реакции на эпидемию. Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что без сомнения, вирус возник в Китае, а международное сообщество нуждается в прояснении обстоятельств появления коронавируса.

В Пекине отрицают, что торговые сложности с Австралией и позиция Канберры в отношении коронавируса каким-либо образом связаны. В свою очередь AP напоминает, что ранее Китай неоднократно использовал доступ к своему огромному внутреннему рынку в качестве рычага политического давления против ряда правительств - практика, которую китайские власти признать отказываются.

Между тем, ранее посол КНР в Австралии Чэн Цзинье предупредил Канберру, что ее попытки добиваться расследования по поводу коронавируса в формате, который желателен для австралийских властей, могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции, и к отказу китайских туристов и студентов ездить в эту страну.

Кроме этого, в этот вторник страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - как ожидается, дадут окончательный зеленый свет резолюции, призывающий к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. Однако, указывает AP, этот обзор не затрагивает расследование источников происхождения вируса.

Во вторник в посольстве КНР в Австралии заявили, что преобладающий в ВОЗ консенсус по поводу резолюции не связан с призывами Австралии расследовать появление коронавируса.

"Проект резолюции по COVID-19, которую примет Всемирная ассамблея здравоохранения, полностью отличается от предложения Австралии вести независимое международное расследование", - цитирует AP выдержки из заявления посольства.

"Утверждать, что резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения - поддержка призыва Австралии, это не что иное, как шутка", - добавили в посольстве.

В МИД КНР ранее заявляли, что власти Китая выступают за инициативу с публичным расследованием ВОЗ источников происхождения коронавируса, однако его следует проводить после конца пандемии.

Также ранее отношения между Канберрой и Пекином обострились на фоне австралийских обвинений о вмешательстве Китая во внутренние дела и обеспокоенности Австралии ростом китайского влияния в Тихоокеанском регионе.

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