Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 5:15

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Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Австралия будет сохранять военное присутствие в Ираке, несмотря на ракетные удары, которые в ночь на среду по американскими военным базам нанес Иран, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Мы останемся приверженными выполнению обязательств о выполнении этой миссии", - сказал он журналистам в четверг.

Премьер отметил, что за последнюю ночь ситуация в Ираке стабилизировалась.

"Это означает, что мы в состоянии продолжать выполнять миссию, которую мы поставили перед собой на Ближнем Востоке, и мы по-прежнему привержены этому, как и другие наши партнеры", - сказал он.

Моррисон также сообщил, что обсудил развитие ситуации в Ираке с премьер-министром Канады.

"Мы остаемся вместе и работаем вместе, чтобы обеспечить не только безопасность нашего собственного народа, но и обеспечить, чтобы мы были в состоянии продолжать строить более сильный Ирак", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на среду Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

Министр обороны Марк Эспер сообщил, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них достигли целей 12 ракет - 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле.

Инфраструктуре баз были нанесены "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что людских потерь удалось избежать благодаря подготовленностью к обороне и эффективностью американской системы раннего предупреждения.

В то же время, как сообщалось, в воскресенье минувшей недели парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Принятым решением парламент требует от правительства страны добиться одномоментного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

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