Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 3:17

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель австралийского правительства подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона содействовать сбору информации, касающейся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании.

"Австралийское правительство всегда было готово оказывать содействие и сотрудничать в делах, которые помогают пролить дополнительный свет на расследуемые вопросы", - цитирует австралийская национальная вещательная корпорация АВС не названного по имени представителя федерального правительства.

Он отметил: "Премьер еще раз подтвердил это в разговоре с президентом (США - ИФ)".

Как сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на двух чиновников, Трамп во время телефонного разговора с Моррисоном просил оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Мюллера.

Издание пишет, что Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента. По словам одного из собеседников газеты, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали расследование, целью которого является решение об импичменте.

Тем временем министерство юстиции подтвердило сообщение газеты, заявив, что прокурор США Джон Дарем, который выясняет причины начала расследования Мюллера, "собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран".

Расследование Мюллера подтвердило, что Австралия сыграла центральную роль в расследовании, которое изначально вело ФБР. Согласно ему, именно информация от "иностранного правительства" побудила ФБР "открыть расследование в отношении того, координировали ли лица, связанные с кампанией Трампа, действия российского правительства в его деятельности по вмешательству" (в выборы США - ИФ).

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года и связях Трампа с РФ, и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента.

1гк бм

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