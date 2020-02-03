Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 6:02

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - В Австралию из китайского города Ухань эвакуированы 243 гражданина страны, сообщила глава МИД Марис Пейн.

"Мы уделили приоритетное внимание уязвимым и незащищенным австралийцам, это отразилось в том, что на борту находятся 89 австралийцев в возрасте до 16 лет, а пятеро -в возрасте до двух лет", - сказала Пейн журналистам.

Все 243 эвакуированных будут размещены в пункте временного пребывания на острове Рождества в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!