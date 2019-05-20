Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Правая австрийская Партия свободы (АПС) без сомнения потеряет голоса избирателей на выборах в Европарламент, но неизвестно, как настроения граждан Австрии будут развиваться потом, заявил в интервью "Интерфаксу" профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт.

Причиной для такого развития стал крупнейший внутриполитический скандал с участием вице-канцлера Австрии и лидера АПС Хайнц-Кристиана Штрахе. Штрахе уже покинул обе должности, его партия образует правящую коалицию с Австрийской народной партией канцлера Себастьяна Курца.

"Все эксперты ожидают, что вопреки предыдущим прогнозам Австрийская партия свободы серьезно потеряет в поддержке избирателей и потерпит поражение на выборах в Европарламент. Не то чтобы партии вообще не будет в Европарламенте, но она, очевидно, получит на один-два мандата меньше, чем прогнозировали до этого", - сказал Манготт.

Для общего европейского политического лагеря правых сил, однако, это понесет скорее символический ущерб, нежели количественный, считает политолог: если до скандала АПС могла получить до скандала максимально всего 5 депутатских мандатов в Европарламенте, то после скандала они смогут рассчитывать на 3 или 4 места.

После скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов, их дата пока обсуждается, вероятно, что они будут проведены в сентябре. По словам Манготта, пока трудно спрогнозировать развитие настроений граждан перед выборами. В настоящее время обязанности лидера правой АПС исполняет Норберт Хофер, раньше он был кандидатом в президенты Австрии.

"Трудно сказать, как будут развиваться настроения среди граждан в преддверии выборов в Национальный совет. Норберт Хофер берет руководство, он считается популярным в том числе в кругах, которые обычно за АПС не голосуют. На выборах президента он сумел мобилизовать 46% голосов избирателей", - указал политолог.

По словам профессора, Хофер - это "обстоятельная персона, которая в состоянии снова объединить лагерь партии".

"В лучшем случае они смогут вернуть себе голоса перед выборами в Национальный совет, но нужно будет подождать - будут ли новые разоблачения и новые отставки из-за этого скандала", - сказал Манготт.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

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