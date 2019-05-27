Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 10:24

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Австрии, как ожидается, позже в понедельник выразит недоверие правительству Себастьяна Курца, лишившегося поддержки ультраправой Австрийской партии свободы (АПС), сообщают европейские СМИ.

Лидер этой партии Норберт Хофер заявил в понедельник, что вышедшая из правящей коалиции АПС готова вместе с социал-демократами проголосовать за недоверие кабинету министров. Таким образом, противники Курца, как ожидается, без проблем наберут достаточно голосов для вынесения вотума недоверия.

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео видный представитель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должности вице-канцлера. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение Австрийской народной партии (АНП) с АПС, обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!