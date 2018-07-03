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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 18:28 03.07.2018 - 18:28

Берлин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что

пока не понимает, о чем конкретно договорились в Берлине представители двух союзных правящих партий ХДС и ХСС в том, что касается вопросов миграции.

По его словам, заключать "договоры, которые создадут дополнительную нагрузку на Австрию, не следует".

"Непонятно, что Германия собирается здесь предпринять", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции в Вене, его цитирует немецкое издание "Вельт".

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер договорились о соглашении по миграции, которое позволит сохранить правящую коалицию ХДС/ХСС - Х.Зеехофер, который раньше собирался увольняться, после заключения соглашения передумал.

В документе три пункта. Во-первых, стороны договорились ввести на германо-австрийской границе новый пограничный режим, который позволит "предотвратить въезд" беженцам, которые уже зарегистрированы в таковом качестве в другой стране ЕС. Во-вторых, предполагается создание специальных транзитных центров для беженцев, из которых претенденты на получение статуса беженца будут напрямую отправляться в страну, которая несет за них ответственность.

Третий пункт соглашения гласит, что в случае, если страны откажутся забирать беженцев назад, отказ во въезде в ФРГ на границе с Австрией будет осуществляться по согласованию с Австрией. На это заявление и отреагировали в Вене.

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