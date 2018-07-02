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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 16:35 02.07.2018 - 16:35

Берлин. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц высказался против того, чтобы иммигранты могли подавать заявления на получение убежища в Европе с так называемых "платформ высадки".

"Я один из тех, кто говорит, что если мы разрешим, подавать заявление на предоставление убежища (с платформ высадки), это создаст большой фактор притяжения", - сказал С.Курц в эфире австрийского радио.

На прошлой неделе страны ЕС договорились о создании региональных платформ высадки мигрантов за пределами Евросоюза, чтобы предоставить им возможность не совершать опасные путешествия через Средиземное море в Европу.

По словам С.Курца, "было бы разумнее непосредственно решать проблемы людей в зонах военных действий, а не создавать стимулы для опасного путешествия через Средиземное море".

1кю ар

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