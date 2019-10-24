Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:07

Верона. 24 октября. ИНТЕРФАКС - России и ряду других стран будет проще изменить миропорядок, если они сумеют доминировать в медиапространстве и сфере массовой культуры, предположил председатель консультативного правления Международного фонда мира (Австрия) Альфред фон Лихтенштейн.

"России, Китаю, Индии нужно создать социально-политическую систему, которая была бы более привлекательной, чем американская система", - сказал он в среду на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Нужно, чтобы на смену "американской мечте" пришли "российская мечта", российский образ жизни", - добавил австрийский общественный деятель.

По его словам, этим странам требуется создать "альтернативный, выгодный всем миропорядок".

Для этого, по мнению фон Лихтенштейна, таким государствам как РФ, Индии и Китаю нужно создать "глобальные СМИ" для продвижения своего видения мира, а также - активно действовать в том, что касается массовой культуры, чтобы создать альтернативу Голливуду и через неё продвигать свои идеалы.

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