Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 16:13

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Профессор политологии университета австрийского города Инсбрук Герхард Манготт не считает, что из-за скандального видео и перестановок в австрийском правительстве отношения Австрии и России в ближайшее время претерпят какие-либо существенные изменения.

"В настоящий момент вообще никаких(изменений - ИФ), потому что не только Австрийская партия свободы придерживается в правительстве дружественной политики по отношению к России, но и сам канцлер", - сказал Манготт в понедельник в интервью "Интерфаксу".

В Австрии разразился крупнейший внутриполитический скандал с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе, он уже покинул обе должности. Партия образует правящую коалицию с Австрийской народной партией канцлера Себастьяна Курца.

По словам Манготта, партия Курца так же, как и правые, призывает к диалогу с Россией и к тесным двусторонним дружественным отношениям.

"Это продолжится, но будет зависеть от того, какая коалиция придет к власти после выборов в сентябре. Если в коалицию войдут и "Зеленые", то нужно будет исходить из того, что в правительстве по отношению к России появятся критические голоса, в особенности в "Зеленой" партии в вопросах ситуации с правами человека в России", - уверен политолог.

В этом случае партии Курца придется проводить более сдержанную и внимательную российскую политику, считает Манготт.

Штрахе подал в отставку в минувшую субботу после публикации видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

1тф др

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