Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 3:17

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Нынешнего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщает издание Spiegel.

В частности, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись. Оппозиционные партии считают, что в связи с фактом контактов лидера АПС с иностранным представителем и его возможным влиянием на выборы необходимы перевыборы в парламент.

1гк тг

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