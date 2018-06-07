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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 0:52 08.06.2018 - 00:52

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Австрия сообщила США о готовности организовать на своей территории саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США.

"Австрийцы выразили свою готовность провести (на своей территории - ИФ) встречу между президентом Трампом и президентом Путиным", - приводит издание слова представителя СНБ США.

"Хотя оба лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, на данный момент нам нечего объявлять", - добавил он.

Ранее издание выступило с утверждением, что президент РФ В.Путин якобы попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Д.Трампом в Вене этим летом.

Как сообщил газете высокопоставленный европейский чиновник, глава РФ "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".

"Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил источник.

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