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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 9:30 03.07.2018 - 09:30

Берлин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Австрии заявило о готовности принять ряд мер по усилению охраны границ на юге страны после того, как в ФРГ договорились создать транзитные зоны для мигрантов на германо-австрийской границе, говорится в заявлении австрийского правительства, распространенном во вторник.

"Австрия нацелена на то, чтобы принять особые меры для охраны границ на юге страны. Мы будем вынуждены это сделать для того, чтобы Австрия и австрийский народ не оказались в невыгодном для них положении", - отмечается в документе.

"Мы ожидаем скорейшего прояснения позиции Германии (по миграционным вопросам - ИФ) на федеральном уровне. Рассмотрение этого вопроса в Германии в очередной раз подтверждает важность общей защиты внешних границ в ЕС", - подчеркнули в австрийском правительстве.

Согласно информации немецкого телеканала NTV, речь идет об усилении охраны границ Австрии со Словенией и Италией.

Как сообщалось, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию в вопросах миграционной политики.

По данным немецких СМИ, в ФРГ намерены создать транзитные зоны на германско-австрийской границе, где будут находиться уже зарегистрированные в других государствах ЕС беженцы. Из этих зон они будут перенаправлены в соответствующие страны.

29 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе А.Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

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