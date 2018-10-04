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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:07 04.10.2018 - 15:07

Берлин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Австрия заинтересована в дружбе и связях с Россией, но приоритетом для нынешнего австрийского правительства будет сохранение единства внутри Евросоюза, заявил "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт.

По словам Г.Манготта, именно в таком ключе прошел визит в Россию канцлера Австрии Себастиана Курца - канцлер обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь двухсторонние вопросы в сферах экономики, финансов, газовой индустрии. Несмотря на то, что Австрия в настоящее время председательствует в Европейском совете, С.Курц ездил в Россию именно с двухсторонним визитом, уверен политолог.

"Позиция Австрии в вопросе санкций всегда была скептической, если не негативной. Но Австрия всегда представляла линию, при которой сохранение единства ЕС в вопросах российской политики важнее, чем предубеждения Австрии в вопросе санкций . От этой линии не будет отклоняться и нынешнее правительство, которое считается более дружественным по отношению к России, чем предыдущие", - сказал Г.Манготт.

Он напомнил, что отношения между Россией и Евросоюзом "испорчены с 2014 года", после "дипломатических санкций ЕС в отношении России".

"То есть, полной остановки всех переговорных каналов между институтами ЕС и РФ, и других дипломатических мер, вплоть до экономических и финансовых санкций от июля и сентября 2014, которые постоянно единогласно продлеваются", - сказал политолог.

Причины разногласий - это разные позиции РФ и ЕС по поводу Крыма и событий на востоке Украины, а также "вероятное или действительное вмешательство России в политические процессы в странах-членах ЕС". Ряд стран, в том числе Франция и президент Эмманюэль Макрон, предпринимают попытки улучшить отношения, но предпосылками и ключом к отношениям будет решение украинского кризиса, указал политолог.

Австрия в свою очередь хотела бы выступить в роли "строителя моста" и "честного посредника", в этом заинтересована и Россия - Австрию в РФ относят к числу дружественных стран ЕС, таких, как Италия, Греция, Кипр, Словакия, которые выступают за пошаговое снятие санкций. Но не все в ЕС уверены, что это было бы правильным.

"В Евросоюзе много скепсиса со стороны определенных стран-членов - Польши, стран Балтики, Великобритании: нужно ли Австрии сейчас становиться таким "честным посредником"? Потому что австрийское правительство упрекают в том, что Австрия стремится к своего рода особым отношениям с Россией, особому пути в отношениях и является слишком большим другом РФ для того, чтобы быть воспринятой внутри ЕС как "честный посредник". И это дилемма австрийского правительства - оно хочет быть строителем мостов, но внутри ЕС не осмеливается становиться таким "честным посредником".

В любом случае, по мнению Г.Манготта, Австрия много говорит об функции строителя мостов, но мало делает, а могла бы, например, "организовать хотя бы неформальный диалог ЕС с российским правительством".

Что же касается двухсторонних отношений двух стран, то тут интересы очень большие.

"Есть заинтересованность в очень хороших стабильных политических отношениях и есть интерес в развитии связей австрийских предпринимателей и австрийских банков в России и с Россией. В этом заинтересована и Россия", - сказал политолог.

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