Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 9:53

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Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Австрия и Германия планируют открыть общую границу 15 июня, заявила в среду министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в эфире австрийского радио.

"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", - заявила австрийский министр в интервью радиостанции О1.

Пограничный контроль между странами действует порядка двух месяцев из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Кестингер, канцлеры двух стран Ангела Меркель и Себастьян Курц согласовали двухэтапный план об ослаблении ограничений на поездки. На первом этапе уже в эту пятницу, 15 мая будут сняты некоторые ограничения на движение через границу, а второй этап начнется как раз 15 июня, когда пограничный контроль будет снят.

В Австрии за время пандемии зарегистрировали 15,9 тыс. заражений, скончались 623 человека, а выздоровели - более 14,1 тыс. В Германии - 173,1 тыс. случаев выявлены, скончались 7,7 тыс. человек, выздоровели - 148,7 тыс.

1эф ап

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