Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 12:56

Берлин. 3 июня. ИНТЕФРАКС - Австрия с четверга открывает границы со всеми странами за исключением Италии, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Цифры не позволяют этого сделать лишь с Италией", - сказал он. Его цитирует телеканал ORF.

Таким образом, для Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии с четверга будут действовать нормальные правила передвижения, тестов и карантина, введённых в ходе пандемии коронавируса, при въезде в Австрию не будет.

Ограничения с Италией сохраняются, на следующей неделе будут новые консультации и новые решения - правительство Австрии считает, что ситуация с коронавирусом в Италии уже улучшилась и что в Южном Тироле наблюдается спад числа зараженных.

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