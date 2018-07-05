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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:11 05.07.2018 - 12:11

Париж. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Австрии предложили существенно ужесточить миграционную политику Евросоюза и, в частности, перестать регистрировать заявки на получение статуса беженца на территории альянса, пишет в четверг французская газета "Монд" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Согласно тексту документу, разработанному Веной и переданному на рассмотрение экспертов из 27 стран-членов ЕС в начале июля, Австрия предлагает создать "новую систему обеспечения защиты", при которой "не будут регистрироваться запросы на предоставление статуса беженца на европейской территории".

При этом в документе отмечается, что главная цель заключается в том, чтобы к 2025 году предоставлять убежище только тем иностранным гражданам, "кто уважает ценности ЕС, его основные права и свободы". Издание указывает, что в настоящее время подобное условие не предъявляется к соискателям статуса беженца на территории ЕС.

В документе также говорится, что наибольшую часть иммигрантов, приезжающих в Европу, составляют молодые люди, которые "особенно чувствительны к идеологиям, которые противоречат свободе и проповедуют насилие".

"У мигрантов, ввиду их происхождения, часто возникают большие проблемы с тем, чтобы жить в открытом обществе, и они отвергают такое общество", - цитирует "Монд" документ с австрийскими предложениями.

Кроме того, австрийская сторона, которая с 1 июля председательствует в Совете ЕС, указывает на то, что в 2015 году во время пика миграционного кризиса "политические элиты и ЕС потеряли контроль над ситуацией", и поэтому необходимо принимать активные меры, в частности, ограничивать миграционные потоки и обеспечивать защиту внешних границ.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц не раз заявлял о жесткой позиции по миграционному вопросу. Он также говорил о том, что "было бы разумнее непосредственно решать проблемы людей в зонах военных действий". Решение вопроса нелегальной миграции было одним из его основных предвыборных обещаний.

Кроме того, стремление ужесточить позицию по приему нелегалов и по предоставлению статуса беженца просматривается и в ряде других стран ЕС, в частности, в Италии.

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