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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 17:54 19.09.2018 - 17:54

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Страны Евросоюза, выступающие за усиление политики безопасности внешних границ, должны убедить остальных членов объединения в необходимости подобной реформы, считает канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Глава Еврокомиссии (Жан-Клод Юнкер - ИФ) выступил с предложением по расширению мандата Frontex (агентства ЕС по безопасности внешних границ - ИФ) и улучшению системы репатриации беженцев", - сказал он в опубликованном в среду интервью австрийской газете "Стандарт".

"Некоторые члены альянса все еще относятся к этому вопросу скептически. Наша задача заключается в том, чтобы убедить их", - отметил австрийский лидер.

Западные СМИ отмечают, что южные члены ЕС - Италия, Испания и Греция - пока не поддерживают план по реформе Frontex.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС.

В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и Brexit.

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