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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 15:10 26.06.2018 - 15:10

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Вена проводит во вторник на границе со Словенией масштабные военные учения, направленные на меры по упреждению притока незаконных иммигрантов, пишет немецкая газета "Бильд"

По словам Х.-К.Штрахе причиной для проведения учений стали "дискуссии о закрытии внутренних европейских границ, инициированных Германией".

Еще одной причиной для подобных учений, по словам вице-канцлера, послужили "события, происходящие на традиционных маршрутах мигрантов на Балканах".

В свою очередь глава МВД Австрии Герберт Кикль объяснил проведение учений необходимостью "проверки того, насколько (эффективно - ИФ) австрийская федеральная полиция сможет справиться с неожиданным и большим притоком беженцев".

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь пишет, что "мигрантов изображали 200 австрийских полицейских курсантов, которые скандировали и били по металлическому забору, требуя, чтобы их впустили".

1кю ар

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