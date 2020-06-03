Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 16:31

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Австрия с четверга откажется от пограничного контроля граждан, въезжающих на ее территорию из всех соседних стран за исключением Италии, передают европейские СМИ.

"Мы возвращаемся к той ситуации, которая была до коронавируса, в том, что касается этих стран. Но для Италии, к сожалению, цифры, касающиеся пандемии, пока не позволяют пойти на этот шаг", - сказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Таким образом, людей, прибывающих в Австрию из ФРГ, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, не будут проверять на симптомы, связанные с коронавирусом.

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