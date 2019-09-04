Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 6:31

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - В результате аварии с туристическим автобусом в Новой Зеландии есть раненые, могут быть погибшие, считает местная полиция.

В плохих погодных условиях автобус, перевозивший более 20 человек, перевернулся на скоростном шоссе, имеются жертвы и раненые, сообщили власти. К настоящему времени они пока не могут определить, сколько человек погибло.

В то же время издание New Zealand Herald сообщило, что погибли по меньшей мере шесть человек, некоторые пассажиры все еще находятся под обломками сильно пострадавшей машины.

Спасательные работы на месте ДТП продолжаются.

По данным полиции, все туристы - иностранцы, но пока она не располагает информацией о их национальной принадлежности.

New Zealand Herald информирует, что все они - представители азиатских стран.

Новая Зеландия является одним из популярных мест отдыха китайских туристов.

1гк ки

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