Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 20:48

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли, сообщают СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в четверг около 18.00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда. Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Гражданство пассажиров уточняется.

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