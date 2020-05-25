Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 16:07

Карлсруэ. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Владельцы автомобилей Volkswagen AG с дизельными двигателями, пострадавшие в рамках дизельгейта, имеют право вернуть компании машины и потребовать назад деньги, свидетельствует постановление Федеральной судебной палаты Германии.

При этом сумма компенсации будет учитывать пробег возвращаемых автомобилей, подчеркнули в судебной инстанции.

Речь идет о прецеденте, в связи с которым Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее Высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца автомобиля VW Sharan. Volkswagen должен выплатить клиенту 25,6 тыс. евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду, сообщает Deutsche Welle.

Решение суда затрагивает около 60 тыс. индивидуальных исков автовладельцев, еще около 260 тыс. заявлений уже были включены в коллективный иск на сумму 830 млн евро, отмечает MarketWatch.

В сентябре 2015 года руководство VW признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных по всему миру, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. Автопроизводитель уже выплатил более 33 млрд евро в виде штрафов и компенсаций по всему миру.

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