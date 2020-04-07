Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 13:43

Пекин. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Автомобильная отрасль Китая постепенно восстанавливается на фоне ослабления эпидемии коронавирусной пневмонии COVID-19 в стране, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным на конец прошлой недели, 98,8% из опрошенных более 8700 дилерских центров по всей стране возобновили свою работу, заявила Китайская ассоциация автомобильных дилеров.

Как сообщалось ранее, объем производства автомобилей в Китае в январе-феврале рухнул на 45,8% - до 2,05 млн, продаж - на 42%, до 2,24 млн.

Однако благодаря различным мерам властей, направленным на высвобождение потенциального спроса, китайский авторынок постепенно восстанавливается на фоне борьбы с эпидемией, говорится в заявлении ассоциации автодилеров.

На заседании Госсовета КНР в конце марта было принято решение продлить субсидии и налоговые льготы для покупающих транспортные средства на новых источниках энергии (NEV) еще на два года. Ранее планировалось, что они перестанут действовать в конце 2020 года.

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