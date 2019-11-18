Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:33

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Подвесной металлический мост через реку Тарн севернее Тулузы обрушился утром в понедельник, в воду упали грузовик и легковой автомобиль, сообщили французские СМИ.

По данным местной газеты La Depeche du Midi, спасатели на момент инцидента были не в состоянии назвать число возможных жертв. При этом издание отмечает, что, вероятно, есть, как минимум, один погибший 15 лет и раненые.

На месте работают более 60 спасателей.

150-метровый мост был построен в 1935 году и отремонтирован в 2003 году.

По словам председателя совета департамента Верхняя Гаронна Жоржа Мерика, будет проведено расследование причин обрушения моста.

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