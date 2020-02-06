Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 6:40

Иерусалим. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Четырнадцать человек получили ранения, один находится в критическом состоянии после того, как автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме.

Четырнадцать человек получили ранения в результате предполагаемого наезда автомобиля в районе первого иерусалимского железнодорожного вокзала, где находятся ночные заведения города, сообщают местные СМИ.

По данным полиции, инцидент расследуется как теракт. Водитель скрылся с места преступления. Полиция разыскивает злоумышленника.

Тем временем израильская национальная медицинская служба сообщила, что один человек был тяжело ранен, другой получил ранения средней тяжести. Еще 12 получили легкие ранения. Всем им оказывается медицинская помощь.

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