Иерусалим. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Четырнадцать человек получили ранения, один находится в критическом состоянии после того, как автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме.

Четырнадцать человек получили ранения в результате предполагаемого наезда автомобиля в районе первого иерусалимского железнодорожного вокзала, где находятся ночные заведения города, сообщают местные СМИ.

По данным полиции, инцидент расследуется как теракт. Водитель скрылся с места преступления. Полиция разыскивает злоумышленника.

Тем временем израильская национальная медицинская служба сообщила, что один человек был тяжело ранен, другой получил ранения средней тяжести. Еще 12 получили легкие ранения. Всем им оказывается медицинская помощь.

1вз см

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта