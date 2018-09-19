Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Лондоне, три человека пострадали
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*** Находившиеся в автомобиле люди выкрикивали антиисламское лозунги
Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека пострадали в результате инцидента на северо-западе Лондона, когда автомобиль въехал в толпу пешеходов вблизи исламского центра, пишет в среду онлайн-портал британского издания "Сан".
По данным полиции, в автомобиле находились трое мужчин и женщина в возрасте чуть более 20 лет. Как сообщается, молодые люди выкрикивали антиисламское лозунги.
Отмечается, что перед тем, как автомобиль въехал в толпу, у них завязался конфликт с посетителями исламского центра.
Полиция возбудила дело по факту преступления на почве ненависти, но не рассматривает инцидент как террористическую атаку.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
1кю ар
Интерфакс