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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 10:06 19.09.2018 - 10:06

*** Находившиеся в автомобиле люди выкрикивали антиисламское лозунги

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, три человека пострадали в результате инцидента на северо-западе Лондона, когда автомобиль въехал в толпу пешеходов вблизи исламского центра, пишет в среду онлайн-портал британского издания "Сан".

По данным полиции, в автомобиле находились трое мужчин и женщина в возрасте чуть более 20 лет. Как сообщается, молодые люди выкрикивали антиисламское лозунги.

Отмечается, что перед тем, как автомобиль въехал в толпу, у них завязался конфликт с посетителями исламского центра.

Полиция возбудила дело по факту преступления на почве ненависти, но не рассматривает инцидент как террористическую атаку.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

1кю ар

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