Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 14:18

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Автомобиль Tesla, попавший в аварию во Флориде в марте этого года, находился в режиме автопилота в момент инцидента, говорится в отчете по итогам расследования Национального управления США по безопасности транспорта (NTSB).

Как сообщалось, 1 марта кроссовер Tesla Model X, двигавшийся по автомагистрали со скоростью 110 км/ч, врезался в грузовик с прицепом, в результате чего, водитель автомобиля Tesla погиб.

Предварительное расследование NTSB показало, что в момент аварии водитель не держал руль и не пытался избежать столкновения. Агентство заявило, что продолжит свое расследование, чтобы выявить потенциальную причину инцидента.

В Tesla отмечают, что режим автопилота не делает автомобиль самоуправляемым, и водителям необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

Расследование самой Tesla показало, что водитель включил режим автопилота за 10 секунд до аварии и сразу же убрал руки с руля.

"Водители автомобилей Tesla проехали более 1 млрд миль со включенной системой автопилота, и наши данные показывают, что при ее правильном использовании внимательным водителем, готовым всегда контролировать ситуацию, движение с помощью автопилота является более безопасным, чем движение без включения этой функции", - отмечается в сообщении Tesla.

Компания, однако, подверглась критике со стороны экспертов в сфере автономных технологий, посчитавших, что Tesla не приняла достаточные меры для того, чтобы исключить ненадлежащее использование автопилота водителями.

Tesla активно занимается разработками технологий для самоуправляемых автомобилей, и система автопилота, предусматривающая ряд функций помощи водителю, является частью этих разработок.

В апреле этого года основатель и глава Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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