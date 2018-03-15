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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 11:38 15.03.2018 - 11:38

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Ряду крупнейших автомобилестроительных концернов мира было известно о взрывающихся подушках безопасности японской Takata Corp. задолго до того, как начались отзывы продукции с рынка, утверждается в судебных документах.

Как сообщает AP, в США поданы уже как минимум три групповых иска против этих компаний. В среду в суд Майами направлены исковые заявления против американской General Motors (GM), итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и германских Volkswagen и Mercedes (часть группы Daimler).

Пиропатроны подушек безопасности Takata взрывались слишком интенсивно, с разбрасыванием металлических осколков, что привело к гибели 22 человек и ранениям более 180 человек. По оценкам Takata, по всему миру уже отозваны или будут отозваны до конца 2019 года около 125 млн автомобилей, оснащенных этими подушками. В США отзывы затронули до 69 млн таких компонентов в 42 млн автомобилей 19 автоконцернов, отмечает CNBC.

Наиболее серьезными представляются обвинения в адрес GM, которая якобы была обеспокоена безопасностью продукции Takata уже в 2003 году. Первые отзывы автомобилей GM в связи с этой проблемой начались в 2014 году.

При этом в исковых заявлениях утверждается, что автовладельцы заплатили за свои машины намного больше, чем могли бы, если бы информация о дефекте стала общеизвестной ранее. Истцы подчеркивают, что автопроизводители выбирали Takata в силу дешевизны ее пиропатронов. А когда работники компаний-ответчиков поднимали вопросы о качестве и надежности компонентов японского поставщика, к ним не прислушивались.

Представитель Daimler назвал обвинения необоснованными, пишет The Wall Street Journal. В FCA утверждают, что не получали уведомления о возбуждении иска против компании. Пресс-служба GM сообщила, что автопроизводитель не получал сообщений о проблемах с подушками безопасности и что исковое заявление допускает ошибки в существенных фактах. Представитель Volkswagen не отреагировал на запрос о комментарии.

В нагнетательных устройствах подушек безопасности Takata используется нитрат аммония, который становится менее стабильным при воздействии высоких температур или повышенной влажности воздуха. В результате пиропатрон взрывается с непредсказуемой силой. Takata подверглась судебному преследованию и штрафами и начала процедуру банкротства.

Takata намерена провести делистинг акций и продать основную часть своего бизнеса, направив вырученные средства в размере на компенсации автопроизводителям.

Служба финансово-экономической информации

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