Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 11:58

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Группа американских и зарубежных автопроизводителей официально обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой возобновить переговоры с властями Калифорнии относительно стандартов в сфере автомобильных выбросов.

Отсутствие единых национальных стандартов может дестабилизировать автомобильную промышленность и привести к сокращению инвестиций в отрасль, говорится в письме, подписанном 17 компаниями, включая Ford, General Motors, Toyota и Volvo.

Белый дом готовит собственный план, предусматривающий смягчение стандартов в сфере автомобильных выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятых предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Власти Калифорнии, не согласные с решением Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.

"Мы призываем, и федеральное правительство и власти Калифорнии возобновить переговоры и быть открытыми к корректировке политики, чтобы обеспечить пространство для маневра, необходимое для достижения в будущем целей в сфере защиты окружающей среды, а также ответа на нужды потребителей", - говорится в письме, направленном Трампу.

Принятие единых национальных стандартов "улучшит нашу способность сохранять инвестиции и инновации, позволив избежать длительного периода нестабильности и судебных разбирательств", отмечается в письме.

Такое же письмо было направлено губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, которого автопроизводители также призвали возобновить переговоры с федеральными властями.

Автопроизводители в течение многих лет призывали власти США отказаться от нынешних стандартов в сфере автомобильных выбросов и экономичности автомобилей, считая, что они являются слишком жесткими и не принимают во внимание возросший интерес американских потребителей к внедорожникам.

Однако полная отмена положений, введенных Обамой, может создать больше проблем, чем решить, пишет The Wall Street Journal.

Если федеральные власти и Калифорния не смогут договориться, автопроизводителям придется придерживаться двух разных стандартов при продаже автомобилей в США.

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