Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:55 02.10.2018 - 12:55

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, подвергшийся отравлению в марте в британском городе Солсбери, поддерживал политику РФ по проблеме Донбасса, сообщила во вторник газета "Гардиан", основываясь на информации книги The Skripal Files британского журналиста Марка Урбана.

"Скрипаль поддерживал действия президента РФ Владимира Путина, направленные на присоединение Крыма в 2014 году", - говорится в публикации.

"Он также отказывался верить в то, что российские войска тайно проникли в восточную Украину, и заявлял, что если бы это было так, они бы быстро достигли Киева", - пишет "Гардиан".

Согласно публикации, С.Скрипаль избегал подобных заявлений на публике, чтобы это не мешало дочери Юлии и сыну Александру посещать его, приезжая из Москвы.

Автор книги утверждает, что С.Скрипаль не опасался за свою жизнь, разделяя позицию Кремля по многим вопросам. Проживая в доме, приобретенным британской разведкой МИ-6 , экс-сотрудник ГРУ продолжал пользоваться российскими СМИ.

"Гардиан" напоминает, что в настоящий момент местоположение С.Скрипаля неизвестно. Его дочь Юлия ранее заявляла, что в определенный момент намерена вернуться в Россию, однако пока не сделала этого.

Ожидается, что книга The Skripal Files будет опубликована на этой неделе. В ее основе лежат несколько интервью М.Урбана, взятых у С.Скрипаля летом 2017 года.

В начале марта 2018 г. в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер Великобритании Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

1тэ аю яч

Neuer Inhalt Horizontal Line