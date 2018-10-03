Автор книги о Скрипале утверждает, что экс-полковник ГРУ не живет в изоляции в Британии и общается с людьми
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Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, находящиеся в Великобритании, свободно общаются с другими людьми, однако предпочитают избегать встреч с представителями СМИ, рассказал в интервью Би-би-си журналист Марк Урбан, автор книги The Skripal files.
"Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так!" - утверждает М.Урбан.
"Они контактируют с людьми через соцсети, по электронной почте. Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне. Так что Скрипали встречаются с друзьями. Они просто не очень хотят видеть нас - журналистов", - отметил он.
М.Урбан рассказал, что несколько раз общался и виделся с С.Скрипалем, а последний раз они встречались в августе 2017 года.
В марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в бессознательном состоянии. Британское следствие выявило, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичок", по мнению британских властей, к покушению причастны российские спецслужбы.
В Москве категорически отрицают причастность к инциденту.
1бф аю ан
Интерфакс