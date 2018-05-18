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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:37 18.05.2018 - 13:37

Лос-Анджелес. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший главный редактор Marvel Comics Стэн Ли подал иск на сумму $1 млрд к компании Pow Entertainment, которую он основал в 2001 году, обвинив нынешних собственников и руководство в незаконном использовании его имени и потребовав возмещения морального ущерба в размере $1 млрд.

В исковом заявлении в суд Лос-Анджелеса утверждается, что целью мошеннических действий Pow было повышение стоимости активов компании для переговоров о продаже китайским инвесторам. С.Ли создавал Pow в качестве холдинговой компании для огромного объема своих интеллектуальных прав, в том числе на комиксы, фильмы, телесериалы и анимацию.

По словам С.Ли, два других соучредителя Pow Шейн Даффи и Джилл Чемпион "подделали или обманным образом получили" его подпись под документом о передаче всех прав на его имя, образ и изображение компании Pow на исключительной основе.

С.Ли, которому в декабре исполнилось 95 лет, полностью ослеп в 2015 году из-за возрастной макулодистрофии сетчатки. "Ли не помнит, чтобы кто-нибудь читал ему документ, а сам он не мог его прочитать", - написал адвокат истца Адам Грант.

Также С.Ли утверждает, что Pow незаконным образом получила доступ к его аккаунтам в соцсетях и написала пост в Twitter.

В апреле С.Ли обвинил бывшего партнера по бизнесу Джерардо Оливареса в том, что тот без ведома С.Ли перевел $4,6 млн с его банковского счета.

По словам С.Ли, все трое ответчиков воспользовались плачевным состоянием его здоровья и эмоциональной травмой после смерти его жены.

В прошлом году Pow купила китайская компания Camsing International, которая пока не комментирует происходящее.

С.Ли является одним из создателей самых популярных персонажей Marvel, включая Человека-паука, Железного человека, Халка, Фантастическую четверку, Людей Икс и других. В Marvel Comics он в разное время занимал должности главного редактора, издателя и председателя совета директоров. После выхода на пенсию он стал почетным председателем совета директоров и сохранил членство в редакционном совете.

Служба финансово-экономической информации

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