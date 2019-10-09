Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 10:51

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Автоцистерна с токсичной и легковоспламеняющейся жидкостью перевернулась в Бельгии в ночь на среду на европейской автомагистрали Е19 Брюссель-Монс-Валансьенн, движение на трассе остановлено в обоих направлениях до ликвидации последствий аварии, сообщает издание La Libre Belgique.

В сообщении говорится, что вредная для дыхания жидкость вытекла из цистерны. Власти провинции Эно призвали население держать закрытыми двери и окна домов.

Из-за аварии объездные пути полностью забиты автомобилями, стоящими в пробках.

"Мы не могли не закрыть автомагистраль в обоих направлениях. Наша первая задача - это ограничить риски. С нашей стороны все сделано, чтобы максимально уменьшить последствия для автомобилистов, но ситуация очень сложная", - заявил губернатор провинции Томми Лёклер.

Он рассчитывает, что во второй половине дня ситуацию удастся привести в норму.

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